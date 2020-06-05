Переправе через реку Пур 6 июня перекроют
Движение транспорта будет приостановлено
Переправе через реку Пур 6 июня перекроют Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:
Движение по понтонной переправе через реку Пур будет ограничено. Об этом сообщила администрация Тазовского района сегодня, 5 июня.
Переправа через реку Пур в районе поселка Уренгоя будет закрыта 6 июня с 09:00 до 20:00. В это время здесь будут проводиться ремонтных работ. В указанное время движение транспорта будет приостановлено.
О работе переправы можно узнать по телефону ООО "ЯмбургТранссервис": 8 (3494) 24-41-41, 93-92-78.
ИСТОЧНИК KP.RU