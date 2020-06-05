Житель Губкинского, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:01:53+03:00

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В Губкинском возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. У горожанина «ушли» 17 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила о несанкционированной попытке снятия денежных средств со счета карты заявителя.

Мошенница предложила ему обезопасить свои сбережения и произвести отмену данной операции. Для этого она убедила его назвать конфиденциальные данные банковской карты. Доверчивый мужчина, последовав указаниям мошенницы, назвал всю необходимую информацию, после чего с его счета было списано более 17 000 рублей.

Проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU