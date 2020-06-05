Экологическая дружина поможет в уборке Салехарда
Ямале проект успешно реализуется уже четвёртый год подряд
Экологическая дружина поможет в уборке Салехарда Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:
Волонтёры регионального экологического проекта «Будущее Арктики» собираются провести выходные с пользой в столице Ямала. Как сообщает администрация окружной столицы, в их планах – убрать территорию пляжа в Салехарде. Ребята соберут бутылки, пакеты и остальной мусор, оставленный в зоне отдыха горожан.
Отметим, на Ямале проект успешно реализуется уже четвёртый год подряд. За это время экологическая дружина оказывала помощь при ликвидации многих несанкционированных свалок и просто в уборке улиц и общественных территорий городов и посёлков после зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU