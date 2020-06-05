Экологическая дружина поможет в уборке Салехарда

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:56:06+03:00

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Волонтёры регионального экологического проекта «Будущее Арктики» собираются провести выходные с пользой в столице Ямала. Как сообщает администрация окружной столицы, в их планах – убрать территорию пляжа в Салехарде. Ребята соберут бутылки, пакеты и остальной мусор, оставленный в зоне отдыха горожан.

Отметим, на Ямале проект успешно реализуется уже четвёртый год подряд. За это время экологическая дружина оказывала помощь при ликвидации многих несанкционированных свалок и просто в уборке улиц и общественных территорий городов и посёлков после зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU