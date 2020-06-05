На Ямале появились новые зоны отдыха в лесах
На Ямале обустроили 15 новых мест отдыха на природе, шесть из которых расположены на территории лесного фонда Ямальского лесничества. Благоустроенные площадки создавались на местах, которые пользуются популярностью у местных жителей и туристов. Пять беседок установили в лесах вдоль трассы от Салехарда до Аксарки. Ещë одну беседку оборудовали в лесу неподалеку от Горнокнязевска.
Здесь появились беседки, рядом с которыми оборудованы места для разведения костра и сбора мусора. При обустройстве были соблюдены все требования пожарной безопасности, по периметру места под костер предусмотрена противопожарная минерализованная полоса.
- Зоны отдыха организуются для соблюдения лицами, пребывающими в лесах, правил пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, они удовлетворяют эстетические, культурные и экологические потребности граждан, - прокомментировал и.о. гендиректора ОАУ «Леса Ямала» Анатолий Усякин.
Специалисты учреждения также напомнили жителям о необходимости заботы об экологии и уважения к другим отдыхающим и попросили убирать за собой мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU