2020-06-05T13:50:54+03:00
Общество

На Ямале появились новые зоны отдыха в лесах

Благоустроенные площадки создавались в популярных местах
Анна Полякова
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На Ямале появились новые зоны отдыха в лесах Фото: yanao.ruНа Ямале появились новые зоны отдыха в лесах Фото: yanao.ru
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На Ямале обустроили 15 новых мест отдыха на природе, шесть из которых расположены на территории лесного фонда Ямальского лесничества. Благоустроенные площадки создавались на местах, которые пользуются популярностью у местных жителей и туристов. Пять беседок установили в лесах вдоль трассы от Салехарда до Аксарки. Ещë одну беседку оборудовали в лесу неподалеку от Горнокнязевска.

Здесь появились беседки, рядом с которыми оборудованы места для разведения костра и сбора мусора. При обустройстве были соблюдены все требования пожарной безопасности, по периметру места под костер предусмотрена противопожарная минерализованная полоса.

- Зоны отдыха организуются для соблюдения лицами, пребывающими в лесах, правил пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, они удовлетворяют эстетические, культурные и экологические потребности граждан, - прокомментировал и.о. гендиректора ОАУ «Леса Ямала» Анатолий Усякин.

Специалисты учреждения также напомнили жителям о необходимости заботы об экологии и уважения к другим отдыхающим и попросили убирать за собой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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