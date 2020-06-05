В Пуровском районе за лето ликвидируют 37 свалок

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:58:58+03:00

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В Пуровском районе экологическому благополучию уделяют серьезное внимание. Только в прошлом году по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» и в рамках различных акций ликвидировано 48 несанкционированных свалок на территории поселений, а также на межселенной территории общим объемом более 70 тыс. кубометров (из них в водоохранной зоне - 47 тыс. куб.м.).

В рамках акций при поддержке предприятий ТЭК были ликвидированы 4 свалки в Уренгое и Харампуре. Еще 22 свалки - за счёт средств местного бюджета, из них 7 - в Ханымее, по одной в Пурпе и на межселенной территории, 13 - в Тарко-Сале. На территории города проведено лесоустройство на общей площади более 1200 га.

Как рассказали в районном управлении природно-ресурсного регулирования, в этом году за лето планируют убрать не менее 37 несанкционированных мест размещения отходов общим объемом 25 тыс. кубометров. В Тарко-Сале ликвидируют 25 свалок, в Уренгое и Пуровске – по 3 свалки, в Пурпе – 2, и еще 4 на межселенной территории района. Кроме того, будут проводиться различные Всероссийские экологические акции.

«В процесс уборки ежегодно вовлечены и жители, и организации, и волонтёры. Однако ситуация не изменится коренным образом ровно до тех пор, пока каждый из нас не осознает, что чисто не там, где убирают…», - в очередной раз подчёркивают специалисты управления.

ИСТОЧНИК KP.RU