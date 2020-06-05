2020-06-05T12:46:30+03:00
Происшествия

Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услуги

Подозреваемым оказался 30-летний житель Свердловской области
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услугиНоябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услугиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Ноябрьские полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный житель. Мужчина лишился 22 500 рублей, поверив аферисту. К правоохранителям он обратился 7 апреля 2020 года.

Ранее на сайте он разместил объявление о поиске транспортного средства для перевозки груза, указав свой номер телефона. Ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов оказать услугу, но попросил внести предоплату в размере 50%. Согласившись на условия и не убедившись в своей безопасности, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного деньги. Однако перевозчик в назначенное время не приехал, телефон его не отвечал.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемым оказался 30-летний житель Свердловской области. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пуровском районе за лето ликвидируют 37 свалок
Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услуги
Лабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика
Глава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником
На Ямале возрождается институт сельских старост
В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезона
В пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности
Для пуровских кочевников разработали памятку по безопасности на воде
В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому
В Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста
В Прибрежном парке Тарко-Сале отсыпают пляж и расширяют парковку
В Новом Уренгое ночью сгорело здание
Спасатели Ямала начинают патрулировать реки
Погода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди
В Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией
Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале
В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству
Ямальским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы