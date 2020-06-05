Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услуги

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ноябрьские полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный житель. Мужчина лишился 22 500 рублей, поверив аферисту. К правоохранителям он обратился 7 апреля 2020 года.

Ранее на сайте он разместил объявление о поиске транспортного средства для перевозки груза, указав свой номер телефона. Ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов оказать услугу, но попросил внести предоплату в размере 50%. Согласившись на условия и не убедившись в своей безопасности, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного деньги. Однако перевозчик в назначенное время не приехал, телефон его не отвечал.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемым оказался 30-летний житель Свердловской области. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU