2020-06-05T12:39:06+03:00
Общество

Лабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика

Адреса опубликованы на сайте администрации города
Анна Полякова
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Лабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика Фото: lbt.yanao.ru
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Лабытнангцы голосованием выбрали места установки дополнительных контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Горожане определили территории с помощью портала «Живём на Севере».

Напомним, развивая проект по внедрению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, местная общественная организация «ЭкоМир-Лабытнанги» планирует устанавливать дополнительные контейнеры для сбора бутылок ПЭТ.

Горожане предложили 19 адресов для размещения контейнеров. В целом за них отдано 3768 голосов. По разнице между лайками и дизлайками выстроен рейтинг самых популярных адресов, жители которых смогут приобщиться к культуре экологичного обращения с отходами. Адреса опубликованы на сайте администрации Лабытнанги.

В первой тройке лидеров голосования: ул. Ленинградская, 37, мкр-н Орбита, а также ул. Школьная, 27 и ул. Заполярная. 4 – поделившие третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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