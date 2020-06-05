2020-06-05T12:26:44+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником

Праздник дает возможность каждому почувствовать ответственность за сохранение хрупкой природы
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил экологов с профессиональным праздником, который дает возможность каждому почувствовать ответственность за сохранение хрупкой природы на нашей планете и предпринять конкретные действия для предотвращения происходящих изменений.

В День эколога губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал пожелания успехов всем, кто выполняет свой профессиональный долг – защищает природу, а также всем жителям региона, потому что от каждого зависит сохранение уникальной окружающей среды Ямала.

- Ямальские экологи своим ответственным трудом вносят весомый вклад в сбережение хрупкой арктической экосистемы, флоры и фауны, активно участвуют в российских и международных проектах, совместно с волонтёрами и учёными помогают сделать Арктику чище, - говорится в поздравлении главы региона.

Дмитрий Артюхов поблагодарил за работу, за добрые и нужные дела, заботу о будущем округа. Одновременно губернатор пообещал, что правительство округа и впредь будет поддерживать такие инициативы. Он также выразил уверенность в том, что в основе экологического благополучия региона будет не только профессионализм экологов, но и объединение усилий общества, социальная ответственность предприятий ТЭК, передовой научный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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