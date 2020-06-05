На Ямале возрождается институт сельских старост

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:55:39+03:00

Срок их полномочий может быть от 2 до 5 лет

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При реализации нацпроектов возрастает роль населения в осуществлении местного самоуправления, в том числе сельских старост. Об этом заявил председатель Комитета по развитию АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов на заседании Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Сельские старосты в автономном округе работают с 2017 года. Их главное предназначение – взаимодействие с органами местного самоуправления и населением, пояснили в Заксобрании ЯНАО.

Староста сельского населенного пункта стал назначаться представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный населенный пункт. Старост избирают жители, обладающие активным избирательным правом. Срок их полномочий устанавливается уставом муниципального образования и может от 2 до 5 лет.

Марат Абдрахманов отметил, что в работу назначенных сельских старост входит оказание содействия органам местного самоуправления сельского поселения, дежурно-диспетчерским службам по вопросам предупреждения и ликвидации ситуаций природного и техногенного характера, принятие мер по оповещению населения и подразделений пожарной охраны о пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU