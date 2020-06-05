2020-06-05T10:40:02+03:00
Общество

В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезона

Спешку мэров, которые поторопились отопительный сезон завершить на месяц раньше традиционного, раскритиковал губернатор ЯНАО
Анна Полякова
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В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезонаВ Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезонаФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске в очередной раз намерены отключить отопление. Первая попытка завершить отопительный сезон была 8 мая, однако из-за резкого похолодания было принято решение возобновить теплоснабжение домов.

Как сообщили в управлении ЖКХ транспорта, энергетики и связи администрации Ноябрьска, отопление в жилых домах к 10 июня отключат.

Напомним, спешку мэров, которые поторопились отопительный сезон завершить на месяц раньше традиционного, раскритиковал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

После жалоб жителей Арктического региона на холод в квартирах, тепло в батареи вернули. Сейчас, когда температура воздуха на улице стабилизировалась, ямальцам стало жарко в отапливаемых домах. В соцсетях теперь стали частыми обращения к властям с просьбами отключить обогрев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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