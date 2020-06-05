В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезона
В Ноябрьске в очередной раз намерены отключить отопление. Первая попытка завершить отопительный сезон была 8 мая, однако из-за резкого похолодания было принято решение возобновить теплоснабжение домов.
Как сообщили в управлении ЖКХ транспорта, энергетики и связи администрации Ноябрьска, отопление в жилых домах к 10 июня отключат.
Напомним, спешку мэров, которые поторопились отопительный сезон завершить на месяц раньше традиционного, раскритиковал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
После жалоб жителей Арктического региона на холод в квартирах, тепло в батареи вернули. Сейчас, когда температура воздуха на улице стабилизировалась, ямальцам стало жарко в отапливаемых домах. В соцсетях теперь стали частыми обращения к властям с просьбами отключить обогрев.
ИСТОЧНИК KP.RU