2020-06-05T10:07:58+03:00
Общество

В пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности

Прокурор внес руководству учреждения представление
Анна Полякова
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В пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности Фото: prokyanao.ruВ пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности Фото: prokyanao.ru
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Прокуратура Салехард проверила готовность сил и средств, необходимых для профилактики и ликвидации ЧП в пожароопасный период.

Нарушения выявили пожарной безопасности в пожарно-спасательной части № 1 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.

Как пояснили в региональном ведомстве, здесь не проводились тренировки личного состава на огневой полосе психологической подготовки с применением открытого огня. Кроме того, пожарная часть была к моменту проверки не укомплектована необходимым оборудованием и снаряжением. Отсутствовали гидравлические аварийно-спасательные инструменты, многофункциональный ручной аварийно-спасательный инструмент, а также диэлектические средства защиты личного состава.

В результате прокурор внес руководству учреждения представление об устранении нарушений закона, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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