Для пуровских кочевников разработали памятку по безопасности на воде

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:42:49+03:00

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Для пуровских тундровиков специалисты районного управления по делам КМНС подготовили памятки с правилами безопасного поведения на воде. В разработке рекомендаций им помогали специалисты управления по делам ГО и ЧС.

Тундровики, занятые в рыбном промысле, за день совершают по рекам и озёрам несколько поездок. Коренные жители, ведущие традиционный образ жизни на территории района, используют катера и лодки как средства передвижения и рыбной ловли в личных целях. В данной памятке есть блок элементарных правил при использовании маломерного судна, разработанный совместно с управлением по делам ГО и ЧС.

- Памятки красочные, в них - все правила и меры предосторожности написаны простым доступным языком. В настоящее время памятки отправляем тундровикам с помощью сервисов быстрого общения, - сообщила замначальника управления по делам КМНС Маргарита Маслова. - А потом, когда снимут ограничения по самоизоляции, будем вручать их лично.

Информационные буклеты пуровским тундровикам раздают ежегодно. Обязательные требования к владельцам лодок - наличие спасательных жилетов и соблюдение всех правил, о которых должен знать каждый, кто садится за руль катера или берётся за вёсла колданки – деревянного самодельного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU