В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:24:11+03:00

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В гипермаркете Муравленко посетитель с ножом грозился убить человека. Инцидент произошел 21 мая.

Полицейским о происшествии сообщил 31-летний местный житель. Он рассказал, что на территории магазину у него произошел конфликт со знакомым на почве личных неприязненных отношений. Агрессор, держа в руках нож, начал угрожать убийством и физической расправой.

Зачинщиком ссоры оказался ранее несудимый 64-летний житель города. Во время процессуальной проверки мужчина дал признательные показания, написал явку с повинной.

В результате 1 июня на подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU