2020-06-05T09:24:11+03:00
Происшествия

В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому

Задержанный написал явку с повинной
Анна Полякова
Поделиться:
В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому Фото: pixabay.comВ магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В гипермаркете Муравленко посетитель с ножом грозился убить человека. Инцидент произошел 21 мая.

Полицейским о происшествии сообщил 31-летний местный житель. Он рассказал, что на территории магазину у него произошел конфликт со знакомым на почве личных неприязненных отношений. Агрессор, держа в руках нож, начал угрожать убийством и физической расправой.

Зачинщиком ссоры оказался ранее несудимый 64-летний житель города. Во время процессуальной проверки мужчина дал признательные показания, написал явку с повинной.

В результате 1 июня на подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пуровском районе за лето ликвидируют 37 свалок
Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услуги
Лабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика
Глава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником
На Ямале возрождается институт сельских старост
В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезона
В пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности
Для пуровских кочевников разработали памятку по безопасности на воде
В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому
В Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста
В Прибрежном парке Тарко-Сале отсыпают пляж и расширяют парковку
В Новом Уренгое ночью сгорело здание
Спасатели Ямала начинают патрулировать реки
Погода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди
В Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией
Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале
В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству
Ямальским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы