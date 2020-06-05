2020-06-05T08:58:19+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста

За сутки в регионе произошло 7 ДТП
Анна Полякова
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В Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста Фото: 89.mchs.gov.ru
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. Однако обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, последствиями аварий стали лишь механические повреждения транспортных средств.

Так, например, в Новом Уренгое 4 июня в 14:37 на улице Губкина водитель Daewoo Gentra допустил наезд на велосипедиста. Кроме полицейских, к месту происшествия были направлены 4 человек личного состава и один спецавтомобиль МЧС, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2192 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 197 травмированы, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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