В Прибрежном парке Тарко-Сале отсыпают пляж и расширяют парковку

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:22:23+03:00

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В Тарко-Сале в этом году продолжат устройство второй очереди Прибрежного парка по улице Русской. В 2019 году здесь организовали велосипедную дорожку и пешеходную зону с местами для отдыха.

Нынешним летом строители занялись обустройством непосредственно пляжной зоны с местами для отдыха, детской площадкой и прогулочной зоны в лесном массиве, а также работами по расширению парковки на 75 автомобилей.

Пешеходные дорожки выполнят из лиственницы на свайном основании, как и в Парке Здоровья. Их проложат так, чтобы под вырубку попало незначительное количество кустарников, по ранее согласованному проекту с общественниками и жителями города. А для того, чтобы территорию не подтопляло, береговую линию немного поднимут.

Благодаря ранней весне завезли материалы и подготовили территорию под благоустройство еще в апреле. Все работы выполняются в рамках графика.

Парк Прибрежный обещает стать одним из самых востребованных мест досуга в городе. Это вторая общественная территория города, благоустроенная в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU