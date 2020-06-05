В Новом Уренгое ночью сгорело здание
Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Новом Уренгое ночью сгорело здание Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое выясняют причину ночного пожара. Здание в поселке Уралец сгорело полностью. Сообщение о ЧП поступило 4 июня в 23.40.
Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, полыхало неэксплуатируемое здание. Около часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. В 00:40 пожар был ликвидирован.
В тушении участвовали 16 человек личного состава, в распоряжении которых было четыре единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждено здание по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, пояснили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU