2020-06-05T06:32:48+03:00
Общество

Спасатели Ямала начинают патрулировать реки

В первый рейд выйдут 17 июня
Анна Полякова
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Спасатели Ямала начинают патрулировать реки Фото: yanao.ruСпасатели Ямала начинают патрулировать реки Фото: yanao.ru
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Патрулировать ямальские реки будет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с сотрудниками Госинспекции маломерных судов МЧС России.

В этом году запланировано 4 рейда по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. Первый запланирован на 17 июня, последний - на 1 сентября.

Основная задача экспедиции - обеспечение безопасности людей и контроль соблюдения правил водопользования в период навигации. Одновременно во время рейда спасатели будут оперативно реагировать происшествия на водных объектах и в прибрежных районах.

Ямальцам расскажут о правилах водопользования и раздадут специально разработанные тематические памятки. Особое внимание в информационной кампании уделено правилам эксплуатации маломерных судов.

- Основной причиной гибели людей остаются неиспользование спасательных жилетов, нарушение правил безопасного водопользования, - сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты Максим Тютюнник.

Он также отметил, что кК нарушениям, провоцирующим чрезвычайные происшествия на воде, относится и превышение установленной скорости движения, передача управления судном постороннему лицу, а также управление в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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