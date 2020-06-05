Спасатели Ямала начинают патрулировать реки
Патрулировать ямальские реки будет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с сотрудниками Госинспекции маломерных судов МЧС России.
В этом году запланировано 4 рейда по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. Первый запланирован на 17 июня, последний - на 1 сентября.
Основная задача экспедиции - обеспечение безопасности людей и контроль соблюдения правил водопользования в период навигации. Одновременно во время рейда спасатели будут оперативно реагировать происшествия на водных объектах и в прибрежных районах.
Ямальцам расскажут о правилах водопользования и раздадут специально разработанные тематические памятки. Особое внимание в информационной кампании уделено правилам эксплуатации маломерных судов.
- Основной причиной гибели людей остаются неиспользование спасательных жилетов, нарушение правил безопасного водопользования, - сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты Максим Тютюнник.
Он также отметил, что кК нарушениям, провоцирующим чрезвычайные происшествия на воде, относится и превышение установленной скорости движения, передача управления судном постороннему лицу, а также управление в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU