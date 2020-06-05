2020-06-05T05:20:47+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди

Температура воздуха +19 ... +20 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди Фото: pixabay.com
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В пятницу, 5 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 19 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +19 градусов, облачно, во второй половине дня – кратковременный дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме +20 градусов, малооблачно, во второй половине дня - дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +19 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +18 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +19 градусов, утром – солнечно, после обеда пойдет дождь. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, в основном солнечно, без осадков, ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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