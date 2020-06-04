4 Июнь 2020 2020-06-04T16:56:42+03:00

В Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией Фото: yanao.ru

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На Ямале сегодня, 4 июня, большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходятся на Новый Уренгой. Об этом рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она отметила, что в Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии. Все получают специализированную медицинскую помощь. Еще 33 жителя с диагнозом ОРВИ.

Как уточнили в оперативном штабе, основную часть случаев удалось выявить в ходе обследования контактных с ранее заболевшими. Многие обратились за медпомощью с симптомами, и по результатам обследования подтвердился коронавирус.

- Состояние большинства заболевших удовлетворительное, 10 жителям потребовалось лечение в условиях стационара, - пояснила Татьяна Бучкова.

В Салехарде госпитализация потребовалась одному заболевшему с диагнозом внебольничной пневмонии. С таким же диагнозом в на стационарное лечение направлены жители поселков Харп и Тазовский, города Губкинский. Среди вахтовых рабочих – 6 новых случаев заболевания.

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 4 июня 2020 года достигло 2534. За минувшие сутки в округе выздоровели еще 93 человека. Уже больше половины от всех заболевших полностью здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU