2020-06-04T16:14:46+03:00
Общество

Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале

Оценивалось количество проведённых мероприятий по охране общественного порядка, выявленных правонарушений и преступлений
Анна Полякова
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Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале Фото: salekhard.orgСалехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале Фото: salekhard.org
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На Ямале подвели итоги окружного конкурса на звание «Лучшей казачьей дружины». Победителем стало городское казачье общество Салехарда, второе место - у Пуровской казачьей дружины, третье присуждено Тазовской.

Конкурсная комиссия оценивала участников по количеству проведённых мероприятий по охране общественного порядка, выявленных правонарушений и преступлений совместно с сотрудниками полиции. Одновременно учитывалась и работа с несовершеннолетними, неблагополучными семьями.

С победой казаков-дружинников поздравил в своём аккаунте в Instagram глава Салехарда Алексей Титовский.

«От всей души поздравляю победителей и благодарю за службу на благо салехардцев. Особенно хочу поблагодарить казаков за помощь в период повышенной готовности», - отметил градоначальник.

В период с 16 марта по сегодняшний день 24 дружинника несли службу на муниципальных контрольных пунктах, патрулировали улицы, проводили разъяснительную работу с населением, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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