В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:53:18+03:00

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На Ямале в этом году планируют привести в порядок 84 общественные территории и 682 дворовые. Все объекты создаются в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы в муниципалитетах уже начались.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в прошлом году в округе прошёл Год благоустройства. Благодаря этому не только в крупных городах, но и в отдалённых посёлках появились новые скверы, парки, прогулочные зоны. В этом году мы темп сбавлять не буду. В планах благоустроить вдвое больше дворовых территорий, чем в прошлом году. В городах и посёлках появятся новые зоны отдыха.

Работы по благоустройству начались во всех крупных населённых пунктах Ямала. Все объекты выбирали жители на портале «Живём на Севере», сообщили в правительстве ЯНАО.

Например, в Салехарде на набережной озера Лебяжьего оборудуют прогулочную зону с велодорожкой, детскую игровую зону, пирсы, лодочную станцию. Работы завершат осенью. Еще одна зона отдыха появится на улице Чубынина. Во дворе дома на улице Зои Космодемьянской появится одна из самых больших в городе детских площадок, которую оборудуют для детей с инвалидностью.

В Ноябрьске идут работы в сквере «Мать и дитя» на улице Муравленко, в сквере геологов появятся велодорожки, детская площадка, проведут озеленение и установят скульптуры. В Губкинском появится 14 новых детских тематических площадок: морская, сказочная, космическая. Также в городе этим летом откроют музыкальный сквер около детской школы искусств и площадку для выгула собак.

Работы по созданию комфортной среды пройдут и в небольших населенных пунктах. В селе Мужи Шурышкарского района благоустроят 10 дворовых территорий. В селе Толька Красноселькупского района появится аллея в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Тазовском создадут место для прогулок возле памятника Ваули Пиеттомину.

ИСТОЧНИК KP.RU