2020-06-04T15:53:18+03:00
Экономика

В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству

В городах и посёлках появятся новые зоны отдыха
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале приступили к благоустройству общественных территорий и дворов Фото: yanao.ruНа Ямале приступили к благоустройству общественных территорий и дворов Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале в этом году планируют привести в порядок 84 общественные территории и 682 дворовые. Все объекты создаются в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы в муниципалитетах уже начались.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в прошлом году в округе прошёл Год благоустройства. Благодаря этому не только в крупных городах, но и в отдалённых посёлках появились новые скверы, парки, прогулочные зоны. В этом году мы темп сбавлять не буду. В планах благоустроить вдвое больше дворовых территорий, чем в прошлом году. В городах и посёлках появятся новые зоны отдыха.

Работы по благоустройству начались во всех крупных населённых пунктах Ямала. Все объекты выбирали жители на портале «Живём на Севере», сообщили в правительстве ЯНАО.

Например, в Салехарде на набережной озера Лебяжьего оборудуют прогулочную зону с велодорожкой, детскую игровую зону, пирсы, лодочную станцию. Работы завершат осенью. Еще одна зона отдыха появится на улице Чубынина. Во дворе дома на улице Зои Космодемьянской появится одна из самых больших в городе детских площадок, которую оборудуют для детей с инвалидностью.

В Ноябрьске идут работы в сквере «Мать и дитя» на улице Муравленко, в сквере геологов появятся велодорожки, детская площадка, проведут озеленение и установят скульптуры. В Губкинском появится 14 новых детских тематических площадок: морская, сказочная, космическая. Также в городе этим летом откроют музыкальный сквер около детской школы искусств и площадку для выгула собак.

Работы по созданию комфортной среды пройдут и в небольших населенных пунктах. В селе Мужи Шурышкарского района благоустроят 10 дворовых территорий. В селе Толька Красноселькупского района появится аллея в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Тазовском создадут место для прогулок возле памятника Ваули Пиеттомину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией
Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале
В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству
Ямальским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы
Пуровчанка лишилась денег после телефонного разговора с незнакомцем
Таркосалинка – в числе победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»
Надымчане решили, в каком порядке благоустраивать детские площадки
Педофил из Ноябрьска снимал порно с девочкой
Пуровский полицейские разыскивают пропавшего украинца
За ходом благоустройства Лабытнанги наблюдают онлайн
Ямальцев просят воздержаться от поездок в Сургутский район
В Надыме на берегу реки за зиму выросла свалка машинных шин
АО «Транснефть – Сибирь» за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти
В старейшем здании Салехарда появится современный интеллект-центр
Из Салехарда вывезут все, что уродует город
Жительницу Салехарда ждет наказание за прописку иностранцев
В Ханымее появится сквер Железнодорожников
Надвижка на мосту через реку Пур подходит к финалу
В Губкинском обустроят площадку для выгула собак
Погода на Ямале 4 июня: пасмурно, он без осадков
В Антипаюту начали курсировать вертолёты из Нового Уренгоя и Салехарда
Салехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала
Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелиться
На Ямале «земские учителя» получат по миллиону рублей