2020-06-04T14:20:10+03:00
Общество

Ямальским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы

Всего в течение двух недель доставят 113 презентов
Анна Полякова
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Пуровским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы Фото: Администрация Пуровского районаПуровским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы Фото: Администрация Пуровского района
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Крупы, тушенка, макароны, чай, печенье - продуктовый набор от Олимпийского комитета России получат ветераны спорта ЯНАО. Акцию организовали в поддержку тех, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.

Всего в течение двух недель продуктовые наборы доставят 113 тренерам, спортсменам, общественникам - ветеранам физической культуры и спорта пенсионного возраста во всех 13 муниципалитетах региона.

На Ямале продуктовые наборы вручают в рамках программы Олимпийского комитета России по оказанию материальной адресной помощи и поддержки ветеранов физической культуры и спорта пенсионного возраста в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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