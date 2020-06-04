Пуровчанка лишилась денег после телефонного разговора с незнакомцем

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:48:10+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело после кражи денег с банковской карты. В полицию 3 июня обратилась 37-летняя жительница поселка Пурпе. Как выяснилось, накануне ее облапошил мошенник.

Сначала женщина получила смс-сообщения о попытках удаленного подключения к ее банковским картам, с указанием цифровых паролей, которые не следует никому сообщать. После этого ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил пуровчанку сообщить ему эту конфиденциальную информацию. Сообщив неизвестному смс-пароли, с банковских карт, женщина лишилась 33 тыс. рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает население помнить, что лица, убеждающие сообщить им персональные данные банковских карт - не являются сотрудниками банковских учреждений, это мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU