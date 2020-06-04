Таркосалинка – в числе победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»
Анастасия Прудаева из города Тарко-Сале Пуровского района представила свой проект на XVII Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой город». По мнению экспертов, лучшими стали девять авторов со всей России, в том числе таркосалинка и её «Мадэй».
Этот проект направлен на создание первого в городе Тарко-Сале современного арт-центра. С помощью него будет решена проблема отсутствия в городе возможности культурного просвещения и творческой самореализации жителей на основе последних тенденций в искусстве и образовании.
Как считает Анастасия Прудаева, «Мадэй» – это важный вид интеллектуального досуга, который способен формировать высокие ценностные ориентации личности; это культурный обмен между крупнейшими центрами просвещения и малыми отдаленными городами России.
- Я верю, что такая платформа, как «Моя страна – моя Россия» способствует продвижению по-настоящему важных и нужных проектов», – рассказала таркосалинка.
Распределение призовых мест станет известно позже, а победителям вручат награды в торжественной обстановке, предварительно – осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU