2020-06-04T12:41:30+03:00
Общество

Надымчане решили, в каком порядке благоустраивать детские площадки

В этом году очередь дошла до пяти объектов
Анна Полякова
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Надымчане решили, в каком порядке благоустраивать детские площадки Фото: nadymregion.ruНадымчане решили, в каком порядке благоустраивать детские площадки Фото: nadymregion.ru
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Жители Надыма сами решили, в каком порядке будут реконструировать детские площадки в городских дворах. В этом году очередь дошла до пяти объектов.

В Надыме продолжается реализация федерального проекта «Комфортная городская среда». В прошлом году горожане на портале «Живем на Севере» определили порядок работ.

Все пять новых объектов станут настоящим украшением города. Их проекты согласовывались с жителями домов. При разработке учитывались пожелания жителей о сохранении максимального количества зеленых насаждений.

Посмотреть дизайн-проекты будущих площадок можно на сайте районной администрации. Здесь же будет размещаться еженедельный фотоотчет о ходе выполнения работ, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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