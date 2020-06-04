Надымчане решили, в каком порядке благоустраивать детские площадки
Жители Надыма сами решили, в каком порядке будут реконструировать детские площадки в городских дворах. В этом году очередь дошла до пяти объектов.
В Надыме продолжается реализация федерального проекта «Комфортная городская среда». В прошлом году горожане на портале «Живем на Севере» определили порядок работ.
Все пять новых объектов станут настоящим украшением города. Их проекты согласовывались с жителями домов. При разработке учитывались пожелания жителей о сохранении максимального количества зеленых насаждений.
Посмотреть дизайн-проекты будущих площадок можно на сайте районной администрации. Здесь же будет размещаться еженедельный фотоотчет о ходе выполнения работ, сообщает администрация Надымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU