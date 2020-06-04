2020-06-04T11:01:54+03:00
Происшествия

Педофил из Ноябрьска снимал порно с девочкой

Обвиняемого заключили под стражу
Анна Полякова
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Педофил из Ноябрьска снимал порно с девочкой Фото: sledcom.ruПедофил из Ноябрьска снимал порно с девочкой Фото: sledcom.ru
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В Ноябрьске в ходе расследования уголовного дела в отношении педофила, выявлено еще два эпизода. По данным следствия, 40-летний мужчина в период 2018 – 2019 годов использовал малолетнюю девочку, которой на момент преступления не было 14 лет, в целях изготовления порнографических материалов. «Режиссер», помимо съемок девочки, предоставлял ей порнографию с изображением других детей, с которыми общался ранее.

В результате его обвиняют еще по двум статьям: «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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