Пуровский полицейские разыскивают пропавшего украинца

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:42:23+03:00

Он может находиться на территории ЯНАО, Тюменской или Свердловской областей

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В Пуровском районе полицейские разыскивают без вести пропавшего Олега Фиалковского. 55-летний уроженец г. Житомир, Украинской ССР исчез 20 мая 2020 года.

Согласно имеющимся сведениям, он прекратил работать в ООО «Пуровский терминал», расположенном в промышленной зоне п. Пуровск, Пуровского района, ЯНАО. С 20 мая 2020 года по настоящее время его местонахождение не установлено. По данным полиции, он может пребывать на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской или Свердловской областей.

Фото: 89.мвд.рф

По приметам, мужчина выглядит на свой возраст славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие с залысиной, татуировки отсутствуют. В день исчезновения был одет в короткую черную куртку, темно-синие джинсы, темные ботинки, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего мужчины, незамедлительно сообщить ОМВД России по Пуровскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU