Пуровский полицейские разыскивают пропавшего украинца
В Пуровском районе полицейские разыскивают без вести пропавшего Олега Фиалковского. 55-летний уроженец г. Житомир, Украинской ССР исчез 20 мая 2020 года.
Согласно имеющимся сведениям, он прекратил работать в ООО «Пуровский терминал», расположенном в промышленной зоне п. Пуровск, Пуровского района, ЯНАО. С 20 мая 2020 года по настоящее время его местонахождение не установлено. По данным полиции, он может пребывать на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской или Свердловской областей.
Фото: 89.мвд.рф
По приметам, мужчина выглядит на свой возраст славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие с залысиной, татуировки отсутствуют. В день исчезновения был одет в короткую черную куртку, темно-синие джинсы, темные ботинки, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего мужчины, незамедлительно сообщить ОМВД России по Пуровскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU