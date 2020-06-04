2020-06-04T10:27:02+03:00
Общество

За ходом благоустройства Лабытнанги наблюдают онлайн

Каждый желающий может увидеть, как идут работы
Анна Полякова
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За ходом благоустройства Лабытнанги наблюдают онлайн Фото: lbt.yanao.ruЗа ходом благоустройства Лабытнанги наблюдают онлайн Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги за ходом работ по обновлению пешеходной зоны по улице Гагарина можно наблюдать в режиме реального времени на сайте администрации города.

Традиционно особое внимание уделяется организации общественного контроля за ведением работ. Одна из наиболее востребованных форм – видеонаблюдение в режиме онлайн, пояснили в мэрии.

Как и в прошлые годы, изображение с камеры, фиксирующей преображение одного из основных объектов, выведено на сайт городской администрации.

Работы идут в центре города. Они предусматривают замену существующего тротуара с расширением пешеходной зоны до нормативных значений, ремонт сети теплоснабжения, замену канала водоотводных лотков и существующего наружного освещения. Модернизация архитектурного облика города предполагает обновление малых архитектурных форм. Завершить благоустройство планируется 10 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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