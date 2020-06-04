Ямальцев просят воздержаться от поездок в Сургутский район

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:56:20+03:00

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Администрация Пуровского района обратилась к жителям муниципалитета с просьбой не ездить в Сургутский район, во избежание распространения коронавирусной инфекции сообщаем, поскольку эти две территории соседствуют.

Уточняется, что на территории Сургутского района ХМАО-Югры в период неблагополучной эпидемиологической обстановки ограничен въезд и выезд граждан в ряд муниципалитетов. В их число входят город Лянтор, посёлки Фёдоровский и Нижнесортымский. Ограничение установлено в отношении дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также частным автомобильным дорогам.

Напомним, въезд и выезд с территории Ямала свободный. Но перед поездкой рекомендуется ознакомиться с правилами пребывания в других регионах. Они везде разные: где-то требуется отрицательный результат теста на коронавирус, где-то обязательна обсервация в течение 14 дней, где-то действуют пропускная система и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU