2020-06-04T09:19:44+03:00
Общество

В Надыме на берегу реки за зиму выросла свалка машинных шин

«Создатели» свалок в несанкционированных местах будут привлечены к ответственности
Анна Полякова
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В Надыме на берегу реки за зиму выросла свалка машинных шин Фото: nadymregion.ruВ Надыме на берегу реки за зиму выросла свалка машинных шин Фото: nadymregion.ru
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В Надыме силами волонтеров и коммунальных служб была убрана очередная несанкционированная свалка. Сотни резиновых покрышек разных калибров появились за зиму на прибрежной зоне одного из водоемов города. В прошлом году на этом месте был организован масштабный субботник по очистке территории.

Как сообщили в администрации Надымского района, в последние годы работа по ликвидации стихийных свалок в городе приобрела системный характер. Только в прошлом году в результате проведения экологических акций и субботников общая площадь убранной территории составила около 16 гектаров, а объем вывезенных отходов приблизился к 1400 м3, ликвидированы были 13 несанкционированных свалок.

В этом году в Надыме планируется убрать 16 стихийных свалок. Одновременно власти города активизировали работу по установке систем видеонаблюдения, которые позволят идентифицировать нарушителей природоохранного законодательства. Так что «создатели» свалок в несанкционированных местах будут привлечены к ответственности в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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