2020-06-04T09:06:33+03:00
Общество

В старейшем здании Салехарда появится современный интеллект-центр

Он вместит в себя мастерскую книжных дел, ретрозону с мультимедийными экспозициями, детский кукольный театр
Анна Полякова
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В старейшем здании Салехарда появится современный интеллект-центр Фото: salekhard.orВ старейшем здании Салехарда появится современный интеллект-центр Фото: salekhard.or
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В одном из старейших зданий Салехарда на улице Свердлова, 14 могут создать библиотечный комплекс. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем идут восстановительные работы. Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

В своём аккаунте в Instagram глава города Алексей Титовский сообщил, что от земляков поступило много интересных предложений, что может быть размещено в этом здании после реконструкции. В том числе – идея создания интеллект-центра, который вместит в себя мастерскую книжных дел, ретрозону с мультимедийными экспозициями, детский кукольный театр.

Например, предполагается, что ретрозона будет выступать в роли городского музея – в мультимедийных экспозициях: история становления и развития Обдорска, история самого здания.

В мастерской книжных дел предполагается организация выставок редких и ценных книг, проведение интерактивных занятий по каллиграфии и художественному экслибрису, мастер-классов по книжному искусству.

Здесь же возможна и организация коворкинг-центра для проведения просветительских мероприятий и лекториев. Планируется и направление арт-проект «Обдорск/Салехард» - по формированию выставочных экспозиций, приуроченных к праздничным и знаменательным датам города и региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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