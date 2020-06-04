2020-06-04T08:39:49+03:00
Общество

Из Салехарда вывезут все, что уродует город

К генеральной уборке подойдут комплексно
Анна Полякова
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Из Салехарда вывезут все, что уродует город Фото: salekhard.orgИз Салехарда вывезут все, что уродует город Фото: salekhard.org
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В Салехарде начинается генеральная уборка, к которой собираются подойти комплексно, сообщили в администрации ямальской столицы. Будут задействованы не только все структурные подразделения администрации города, но и управляющие компании, организации, предприятия, компании-застройщики.

Масштабный и нужный проект «Чистый город. Сделаем вместе - не разовая акция, мероприятия будут проводиться до Дня города.

- Нашему городу нужна генеральная уборка. Мы все хотим, чтобы Салехард стал красивым, уютным и комфортным. Бесхозные объекты, автохлам, трубы, столбы, разрушенные ливнёвки и площадки – уродуют наш город и угрожают безопасности наших детей, – отмечает глава города Алексей Титовский.

На сегодняшний день определяется объём ожидаемых работ, проводится ревизия дворовых территорий совместно с управляющими компаниями. В планах уборка территорий, вывоз никому не принадлежащих автомобилей, ремонт площадок накопления ТКО, снос незаконных гаражей, балков, конструкций, ограждений, замена и ремонт урн, скамеек, вазонов, газонов, посадка деревьев и кустарников.

Как пояснил глава города, уже более ста решений суда о ликвидации бесхозяйных машин, но они не исполняются. Он поручил наладить совместную работу с прокуратурой, судебными приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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