Из Салехарда вывезут все, что уродует город
В Салехарде начинается генеральная уборка, к которой собираются подойти комплексно, сообщили в администрации ямальской столицы. Будут задействованы не только все структурные подразделения администрации города, но и управляющие компании, организации, предприятия, компании-застройщики.
Масштабный и нужный проект «Чистый город. Сделаем вместе - не разовая акция, мероприятия будут проводиться до Дня города.
- Нашему городу нужна генеральная уборка. Мы все хотим, чтобы Салехард стал красивым, уютным и комфортным. Бесхозные объекты, автохлам, трубы, столбы, разрушенные ливнёвки и площадки – уродуют наш город и угрожают безопасности наших детей, – отмечает глава города Алексей Титовский.
На сегодняшний день определяется объём ожидаемых работ, проводится ревизия дворовых территорий совместно с управляющими компаниями. В планах уборка территорий, вывоз никому не принадлежащих автомобилей, ремонт площадок накопления ТКО, снос незаконных гаражей, балков, конструкций, ограждений, замена и ремонт урн, скамеек, вазонов, газонов, посадка деревьев и кустарников.
Как пояснил глава города, уже более ста решений суда о ликвидации бесхозяйных машин, но они не исполняются. Он поручил наладить совместную работу с прокуратурой, судебными приставами.
ИСТОЧНИК KP.RU