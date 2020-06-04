Жительницу Салехарда ждет наказание за прописку иностранцев

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:20:31+03:00

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Гостеприимную жительницу Салехарда ждет уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире.

Местная жительница прописала у себя трех граждан Республики Киргизия. Однако в квартире они не проживают. Женщина признала, что безвозмездно зарегистрировала малознакомых иностранцев и фактически жилье им не предоставляла.

Прокурор в следственные органы направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании местной жительницы. В результате на северянку завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU