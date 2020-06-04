В Ханымее появится сквер Железнодорожников

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:52:39+03:00

Его обустройство начнется в 2021 году

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Глава Ханымея Азат Мектепкалиев и руководство регионального отделения «РЖД» договорились о совместном обустройстве новой общественной территории. Сквер разместят в районе железнодорожного вокзала. Его обустройство начнется в 2021 году, сообщает администрация Пуровского района.

Будущий сквер необходим Ханымею не только в плане архитектурного обновления. Новая общественная территория увековечит историю становления муниципалитета и станет значимым местом для многих жителей поселка. Ханымей появился на карте Ямала благодаря труду железнодорожников. Первопроходцы строили магистраль Сургут-Уренгой.

Концепцию проекта обсудили на месте будущего сквера во время визита в поселок представителей Свердловской железной дороги. В планах - обустройство площади, озеленение, установка фонарей, лавочек, урн и самой главной достопримечательности - дрезины. Эта техника является основной для работников железнодорожного транспорта.

- Руководство Свердловского филиала «РЖД» безоговорочно поддержало идею по созданию Сквера железнодорожников. Он станет местом, где односельчане смогут отдавать дань уважения нашим первопроходцам и всем представителям нелегкой профессии железнодорожника, - отметил глава Ханымея.

ИСТОЧНИК KP.RU