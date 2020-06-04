В Ханымее появится сквер Железнодорожников
Глава Ханымея Азат Мектепкалиев и руководство регионального отделения «РЖД» договорились о совместном обустройстве новой общественной территории. Сквер разместят в районе железнодорожного вокзала. Его обустройство начнется в 2021 году, сообщает администрация Пуровского района.
Будущий сквер необходим Ханымею не только в плане архитектурного обновления. Новая общественная территория увековечит историю становления муниципалитета и станет значимым местом для многих жителей поселка. Ханымей появился на карте Ямала благодаря труду железнодорожников. Первопроходцы строили магистраль Сургут-Уренгой.
Концепцию проекта обсудили на месте будущего сквера во время визита в поселок представителей Свердловской железной дороги. В планах - обустройство площади, озеленение, установка фонарей, лавочек, урн и самой главной достопримечательности - дрезины. Эта техника является основной для работников железнодорожного транспорта.
- Руководство Свердловского филиала «РЖД» безоговорочно поддержало идею по созданию Сквера железнодорожников. Он станет местом, где односельчане смогут отдавать дань уважения нашим первопроходцам и всем представителям нелегкой профессии железнодорожника, - отметил глава Ханымея.
ИСТОЧНИК KP.RU