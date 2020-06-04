2020-06-04T07:28:36+03:00
Экономика

Надвижка на мосту через реку Пур подходит к финалу

Губернатор предложил ямальцам придумать название новому сооружению
Анна Полякова
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«Надвижка» на мосту через реку Пур подходит к финалу Фото: yanao.ru«Надвижка» на мосту через реку Пур подходит к финалу Фото: yanao.ru
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Мостостроители начали завершающий этап надвижки моста через реку Пур. На сегодня монтаж металлоконструкций пролетного строения готов на 90%. По завершении сборки предстоит опускание всего пролетного строения на ранее возведенные опоры.

- Первоначально строители возведут пролётное строение методом надвижки, а затем продолжат сборку строения между первыми и последними опорами, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Мост через реку Пур в Год дорога обозначен губернатором приоритетным объектом. Общая протяженность объекта – 1023 метра, до воссоединения берегов необходимо возвести ещё 225 метров пролётного строения, из которых 105 - методом надвижки.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети предложил ямальцам придумать название новому сооружению.

Также глава региона сообщил, что движение по мосту будет запущено раньше срока, уже в конце этого года. Десятки тысяч жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут забыть о понтонной переправе и воздушных подушках.

В начале июля специалисты приступят к устройству мостового полотна: гидроизоляция, цоколи, водоотводные лотки, карнизные блоки, барьерное и перильное ограждения, укладка асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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