Надвижка на мосту через реку Пур подходит к финалу
Мостостроители начали завершающий этап надвижки моста через реку Пур. На сегодня монтаж металлоконструкций пролетного строения готов на 90%. По завершении сборки предстоит опускание всего пролетного строения на ранее возведенные опоры.
- Первоначально строители возведут пролётное строение методом надвижки, а затем продолжат сборку строения между первыми и последними опорами, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.
Мост через реку Пур в Год дорога обозначен губернатором приоритетным объектом. Общая протяженность объекта – 1023 метра, до воссоединения берегов необходимо возвести ещё 225 метров пролётного строения, из которых 105 - методом надвижки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети предложил ямальцам придумать название новому сооружению.
Также глава региона сообщил, что движение по мосту будет запущено раньше срока, уже в конце этого года. Десятки тысяч жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут забыть о понтонной переправе и воздушных подушках.
В начале июля специалисты приступят к устройству мостового полотна: гидроизоляция, цоколи, водоотводные лотки, карнизные блоки, барьерное и перильное ограждения, укладка асфальтобетона.
ИСТОЧНИК KP.RU