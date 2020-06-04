2020-06-04T06:21:30+03:00
Общество

В Губкинском обустроят площадку для выгула собак

Сдать в эксплуатацию ее планируют в конце июня
Анна Полякова
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В Губкинском обустроят площадку для выгула собак Фото: Администрация города ГубкинскогоВ Губкинском обустроят площадку для выгула собак Фото: Администрация города Губкинского
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В Губкинском появится специальная площадка для выгула собак. Ее обустраивают на набережной за 7-м микрорайоном. Уже совсем скоро можно здесь будет выгуливать и дрессировать домашних питомцев. На ней установят 6 снарядов для тренировки животных.

Власти города отреагировали на множество обращений горожан, которые просили создать территорию, где можно было с собаками заниматься на специальных тренажёрах.

- У нас ещё есть предложения от жителей по оборудованию площадки для выгула собак в 1-м микрорайоне, вдоль улицы Магистральной. Будем рассматривать эту идею, так как для жителей, конечно, будет удобнее, если такие площадки будут в разных частях города, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Владельцы животных с нетерпением ждут открытия площадки и возможности заниматься с питомцами в комфортных условиях. Сдать в эксплуатацию ее планируют в конце июня, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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