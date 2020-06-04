Погода на Ямале 4 июня: пасмурно, он без осадков
В четверг, 4 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
В Ноябрьске + 9 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.
В Новом Уренгое +11 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северный 8 м/с.
В Надыме +12 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Губкинском +11 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +11 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Муравленко +10 градусов, облачно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.
В Лабытнанги +16 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU