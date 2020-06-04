2020-06-04T05:16:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 июня: пасмурно, он без осадков

Температура воздуха +9 ...+16 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 4 июня: пасмурно, он без осадков Фото: pixabay.comПогода на Ямале 4 июня: пасмурно, он без осадков Фото: pixabay.com
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В четверг, 4 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северный 8 м/с.

В Надыме +12 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском +11 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко +10 градусов, облачно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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