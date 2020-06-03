3 Июнь 2020 2020-06-03T17:14:18+03:00

В Антипаюту начали курсировать вертолёты из Нового Уренгоя и Салехарда Фото: yanao.ru

Значительно сокращается время в пути по сравнению с водным транспортом

Изменить размер текста: A A

В село Антипаюта Ямальского района приземлились первые вертолеты с пассажирами из Нового Уренгоя и Салехарда Субсидируемые рейсы начали курсировать 3 июня. Их выполняет ООО «АК «Ямал».

- Сегодня вертолёты совершили два первых рейса по обоим направлениям, перевезли двадцать одного пассажира, пятеро из них - дети. И это не предел. Возможности воздушного судна позволяют перевозить до 17 пассажиров в одном направлении, – сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Он также отмети, что при этом значительно сокращается время в пути по сравнению с водным транспортом. Рейсы из Салехарда будут выполняться только летом один раз в неделю - по средам. Время в пути 3 часа 10 минут.

Из Нового Уренгоя рейсы выполняются круглогодично, три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути 2 часа 20 минут.

Цена билета для взрослого пассажира составляет 5 000 рублей, детского – 2 500 рублей. Сверхнормативный багаж (более 20 кг) за 1 кг – 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU