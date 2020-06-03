Салехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:26:33+03:00

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Ямальские школьники и их родители выбирают лучшего педагога региона. В рамках акции «Учителя – супергерои Ямала. Фотоальбом подвигов» продолжают поступать заявки на сайт severyane.com. Один из героев - учитель второй школы Лариса Суетина.

Лариса Леонидовна – учитель высшей категории, преподает русский язык и литературу. Стаж педагогической работы – 36 лет, из них 15 лет преподает в этой школе. Учитель. За время работы педагог выпустила четыре класса.

Как рассказали в администрации Салехарда, сейчас Лариса Суетина – классный руководитель 8б класса. Это 29 талантливых девчонок и мальчишек, 7 из которых – призёры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ребята активно участвуют и побеждают в городских, окружных и всероссийских соревнованиях, акциях и проектах.

- В этот период было очень сложно учителям и я считаю, что наш классный руководитель сделала всё для того, чтобы наши дети не почувствовали большой разницы и им было комфортно и максимально хорошо на дистанционном обучении. И хотелось бы к началу года сделать ей вот такой подарок – альбом на память, - комментирует мама учащегося Анжелика Кульмаметова.

ИСТОЧНИК KP.RU