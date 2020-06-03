2020-06-03T16:26:33+03:00
Общество

Салехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала

В рамках акции продолжают поступать заявки
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала Фото: salekhard.orgСалехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Ямальские школьники и их родители выбирают лучшего педагога региона. В рамках акции «Учителя – супергерои Ямала. Фотоальбом подвигов» продолжают поступать заявки на сайт severyane.com. Один из героев - учитель второй школы Лариса Суетина.

Лариса Леонидовна – учитель высшей категории, преподает русский язык и литературу. Стаж педагогической работы – 36 лет, из них 15 лет преподает в этой школе. Учитель. За время работы педагог выпустила четыре класса.

Как рассказали в администрации Салехарда, сейчас Лариса Суетина – классный руководитель 8б класса. Это 29 талантливых девчонок и мальчишек, 7 из которых – призёры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ребята активно участвуют и побеждают в городских, окружных и всероссийских соревнованиях, акциях и проектах.

- В этот период было очень сложно учителям и я считаю, что наш классный руководитель сделала всё для того, чтобы наши дети не почувствовали большой разницы и им было комфортно и максимально хорошо на дистанционном обучении. И хотелось бы к началу года сделать ей вот такой подарок – альбом на память, - комментирует мама учащегося Анжелика Кульмаметова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардцы назвали учителя второй школы супергероем Ямала
Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелиться
На Ямале «земские учителя» получат по миллиону рублей
Пуровчанка, убившая мужа молотком, ждет суда
Тундровичке на столетний юбилей подарили шесты для чума
Мошенники выманили у новоуренгойки 9 тысяч рублей объявлением о продаже телефона
Глава Надымского района проверил ход строительства детсада в «Олимпийском»
«Сотрудник банка» лишил жительницу Муравленко денег
Дорогу к мосту через Пур должны построить до конца лета
В Салехарде собрали самую большую «Тележку добра» на Ямале
На Ямале умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупции
Ноябрянин лишился 600 тысяч рублей, установив приложение на смартфон
Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы
Глава Лабытнанги рассказала о планах благоустройства города спикеру Заксобрания
Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года
В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги
На Ямале переориентировали деятельность из-за коронавируса
В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей
Погода на Ямале 3 июня: дождливый день при северном ветре
На Ямале снова торжественно заключают браки в ЗАГСах
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму