2020-06-03T15:43:16+03:00
Происшествия

Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелиться

Суд оштрафовал грубияна на 20 тысяч рублей
Анна Полякова
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Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелитьсяТаркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелитьсяФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Тарко-Сале оштрафовали за оскорбление полицейского. Инцидент произошел в июне 2018 года в наркологическом отделении центральной районной больницы.

Пьяный 36-летний ямалец на почве неприязни, вызванной профессиональной деятельностью полицейских, публично в присутствии посторонних лиц высказал, в адрес одного из присутствующих там сотрудников ППС оскорбил в грубой нецензурной форме.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти».

В результате суд признал ранее не судимого таркосалинца виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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