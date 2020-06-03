Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелиться

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:43:16+03:00

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Жителя Тарко-Сале оштрафовали за оскорбление полицейского. Инцидент произошел в июне 2018 года в наркологическом отделении центральной районной больницы.

Пьяный 36-летний ямалец на почве неприязни, вызванной профессиональной деятельностью полицейских, публично в присутствии посторонних лиц высказал, в адрес одного из присутствующих там сотрудников ППС оскорбил в грубой нецензурной форме.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти».

В результате суд признал ранее не судимого таркосалинца виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU