Таркосалинцу, оскорбившему полицейского, пришлось раскошелиться
Жителя Тарко-Сале оштрафовали за оскорбление полицейского. Инцидент произошел в июне 2018 года в наркологическом отделении центральной районной больницы.
Пьяный 36-летний ямалец на почве неприязни, вызванной профессиональной деятельностью полицейских, публично в присутствии посторонних лиц высказал, в адрес одного из присутствующих там сотрудников ППС оскорбил в грубой нецензурной форме.
Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти».
В результате суд признал ранее не судимого таркосалинца виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU