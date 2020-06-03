2020-06-03T14:47:03+03:00
Происшествия

Пуровчанка, убившая мужа молотком, ждет суда

Женщина схватилась за инструмент во время ссоры
Анна Полякова
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Пуровчанка, убившая мужа молотком, ждет суда Фото: pixabay.comПуровчанка, убившая мужа молотком, ждет суда Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве супруга. Ночью 31 марта 2020 года в селе Самбург Пуровского района было обнаружено тело 33-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что накануне вечером супруги поссорились. Во время конфликта женщина схватила молоток и расправилась с мужем. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы с ушибленными ранами головы.

В ходе предварительного следствия 30-летнюю обвиняемую взяли под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором г.Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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