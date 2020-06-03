Тундровичке на столетний юбилей подарили шесты для чума
Лето она собирается все же провести в тундре
Тундровичке на столетний юбилей подарили шесты для чума Фото: Фото: vk.com Мой Ямальский район
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Жительница села Сеяха Ямальского района Мюсене Токливне Яптик отметила 100-летний юбилей. Заместитель главы села Сеяха Лариса Вануйто поздравила юбиляршу и передала ей подарок главы — шесты для чума. Гости пожелали долгожительнице здоровья и сил.
Фото: vk.com Мой Ямальский район
Если раньше северянка по традициям предков кочевала по тундре, то теперь, в весьма почтенном возрасте, не каслает, а живёт большую часть времени в благоустроенном доме. Однако лето она собирается все же провести в тундре, поставив чум, поэтому такой подарок ей пригодится.
ИСТОЧНИК KP.RU