Мошенники выманили у новоуренгойки 9 тысяч рублей объявлением о продаже телефона
Следователи Нового Уренгоя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Местная жительница лишилась денег, пытаясь купить телефон по объявлению.
20 мая женщина в одной из популярных социальных сетей нашла объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с предполагаемым продавцом, она перечислила на счет злоумышленников около 9 000 рублей. Однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены, «лжепродавец» на связь не выходит.
Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, аферисту грозит за такое преступление наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Полиция Нового Уренгоя напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность, не пользоваться услугами не проверенных сайтов и не переводить деньги неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU