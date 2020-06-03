2020-06-03T14:09:44+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у новоуренгойки 9 тысяч рублей объявлением о продаже телефона

В полиции возбудили уголовное дело
Анна Полякова
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Мошенники выманили у новоуренгойки 9 тысяч рублей объявлением о продаже телефона Фото: 89.мвд.рфМошенники выманили у новоуренгойки 9 тысяч рублей объявлением о продаже телефона Фото: 89.мвд.рф
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Следователи Нового Уренгоя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Местная жительница лишилась денег, пытаясь купить телефон по объявлению.

20 мая женщина в одной из популярных социальных сетей нашла объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с предполагаемым продавцом, она перечислила на счет злоумышленников около 9 000 рублей. Однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены, «лжепродавец» на связь не выходит.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, аферисту грозит за такое преступление наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность, не пользоваться услугами не проверенных сайтов и не переводить деньги неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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