2020-06-03T13:52:51+03:00
Общество

Глава Надымского района проверил ход строительства детсада в «Олимпийском»

Подрядчик не отклоняется от графика
Анна Полякова
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Глава Надымского района проверил ход строительства детсада в «Олимпийском» Фото: nadymregion.ruГлава Надымского района проверил ход строительства детсада в «Олимпийском» Фото: nadymregion.ru
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В Надыме уже в конце 2020 года появится новый детский сад, который примет 240 маленьких надымчан. В микрорайоне «Олимпийском» продолжается работа по возведению современного и яркого здания дошкольного учреждения. Ход и качество строительных работ в Международный день защиты детей оценил глава Надымского района Леонид Дяченко.

Он отметил, что, несмотря на сложность ситуации, связанной с пандемией, подрядчик не отклоняется от графика и уверенно идет к итоговой цели – сдать детский сад в декабре текущего года. Общая готовность объекта на данный момент составляет 62-64%.

На стройке работают 72 человека. Для них приняты дополнительные меры защиты в связи с распространением коронавирусной инфекции: доступ для посторонних ограничен, строители работают в масках и перчатках, все они обеспечены антисептиками, сообщает администрация Надымского района.

В детсаду предусмотрены 4 группы для малышей до 3 лет и 9 групп - для детей от 3 до 7 лет. В здании расположатся музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечная, бытовые, технические и служебные помещения. Главный вход оснастят пандусом, также при нем расположатся пункт охраны, лифтовой холл и вестибюль. На территории детсада предусмотрено тринадцать игровых площадок с навесами и малыми архитектурными формами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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