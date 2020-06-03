2020-06-03T13:10:08+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» лишил жительницу Муравленко денег

С ее счета было списано 141 тысяч рублей
Анна Полякова
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«Сотрудник банка» лишил жительницу Муравленко денег«Сотрудник банка» лишил жительницу Муравленко денегФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Муравленко после разговора с «сотрудником банка» лишилась 140 тысяч рублей. Об этом она сообщила полиции.

Женщина пояснила, что в тот же день ей позвонил неизвестный, который представился работником банка и сообщил о несанкционированной попытке снятия денежных средств со счета карты заявительницы. Аферист предложил ей обезопасить свои денежные средства и произвести отмену данной операции.

Он убедил доверчивую женщину назвать конфиденциальные данные банковской карты. Северянка, последовав указаниям злоумышленника, назвала всю необходимую информацию, после чего с ее счета было списано 141 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража». Проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными, которые могут оказаться мошенниками. Злоумышленники под любым предлогом пытаются вынудить назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды безопасности из сообщений. Получив необходимые данные, злоумышленники также получают и доступ к банковским счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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