3 Июнь 2020 2020-06-03T12:47:48+03:00

Дорогу к мосту через Пур должны построить до конца лета Фото: Администрация Пуровского района

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Земляное полотно автодороги протяжённостью 800 метров на правом берегу реки Пур возвели в конце осени. Сейчас идет работа по планировке откосов и отсыпке основания у строящегося моста, сообщает администрация Пуровского района.

Грунт к одиннадцатой опоре дорожные рабочие насыпают и укатывают вручную с помощью специальной виброплиты – каток так близко к опоре подойти не может. Следующие этапы - отсыпка щебнем, установка ливневой канализации для сбора и отведения атмосферных сточных вод.

За лето необходимо достроить дорогу к мосту на двух участках – 800 метров на правом берегу реки Пур и 900 на левом. Подрядчики уверены, что с поставленной задачей справятся в срок.

Надо сказать, что мостостроители идут с опережением первоначальных сроков и обещают ввести долгожданный путепровод в эксплуатацию до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU