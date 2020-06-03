Дорогу к мосту через Пур должны построить до конца лета
Земляное полотно автодороги протяжённостью 800 метров на правом берегу реки Пур возвели в конце осени. Сейчас идет работа по планировке откосов и отсыпке основания у строящегося моста, сообщает администрация Пуровского района.
Грунт к одиннадцатой опоре дорожные рабочие насыпают и укатывают вручную с помощью специальной виброплиты – каток так близко к опоре подойти не может. Следующие этапы - отсыпка щебнем, установка ливневой канализации для сбора и отведения атмосферных сточных вод.
За лето необходимо достроить дорогу к мосту на двух участках – 800 метров на правом берегу реки Пур и 900 на левом. Подрядчики уверены, что с поставленной задачей справятся в срок.
Надо сказать, что мостостроители идут с опережением первоначальных сроков и обещают ввести долгожданный путепровод в эксплуатацию до конца года.
.
ИСТОЧНИК KP.RU