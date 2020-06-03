В Салехарде собрали самую большую «Тележку добра» на Ямале

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:13:23+03:00

Неравнодушные салехардцы могут оставить в специальной тележке продукты для нуждающихся

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В Салехарде уже два месяца действует акция «Тележка добра» в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Мы Вместе».

Неравнодушные покупатели магазинов могут оставить в специальной тележке продукты для пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья и всех, кто оказался в трудной ситуации во время пандемии коронавирусной инфекции.

Это могут быть мука, крупы, сахар, макароны, чай, кофе и другие нескоропортящиеся продукты. Из товаров, которые появятся в тележке, волонтёры сформируют продуктовые наборы и доставят нуждающимся, которые оставляли заявки. В проект включились восемь супермаркетов и магазинов окружной столицы, сообщает администрация Салехарда.

- Салехард на сегодняшний день – в лидерах по результатам проведения этой акции. Из 80 собранных по Ямалу продуктовых наборов – 70 собрано на территории окружной столицы, - отметил руководитель регионального отделения ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU