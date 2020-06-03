На Ямале умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:32:24+03:00

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На Ямале зарегистрирован еще один летальный случай заболевания коронавирусом. В Новом Уренгое скончался мужчина 52 лет. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова 3 июня.

Пациент долгое время находился в стационаре с диагнозов двухсторонняя внебольничная пневмония. Мужчина заболел в конце апреля. На пятый день, после ухудшения заболевания, обратился за медицинской помощью. Госпитализирован уже с тяжелым течением заболевания.

Через сутки был переведен на искусственную вентиляцию легких. В стационаре у больного выявлены сопутствующие заболевания: сахарный диабет, кардиологическая патология. Почти месяц он провел на ИВЛ. За здоровье усердно боролись доктора, но организм не выдержал.

С начала пандемии в регионе скончалось 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего на Ямале выявлено 2479 человек с коронавирусом. За все время выздоровели 1207 человек, из них 44 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU