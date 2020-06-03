2020-06-03T11:05:45+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупции

Теперь его будут судить и за клевету
Анна Полякова
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В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупцииВ Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупцииФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги перед судом предстанет 39-летний мужчина, оклеветавший судью. 6 июня 2019 года в открытом судебном заседании в городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению двоих мужчин по трем статьям «Мошенничество», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Один из обвиняемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и к этому моменту отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления.

В подготовительной части судебного заседания он зачитал собственноручно составленное ходатайство, в котором заявил отвод судье от рассмотрения данного уголовного дела. Мотив он выдумал, обвинив судью в особо тяжких преступлениях коррупционного характера.

Прокуратура проверила законность предъявленного обвинения и достаточность собранных по уголовному делу доказательств. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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