Ноябрянин лишился 600 тысяч рублей, установив приложение на смартфон

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю на Ямале зарегистрировано 22 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых превысил 3,7 млн рублей.

При этом 600 тысяч рублей лишился житель Ноябрьска. Аферист работал по давно известной схеме – представившись по телефону сотрудником банка. Злоумышленник под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита, убедил ямальца установить на мобильное устройство программное обеспечение. Подключившись к смартфону, мошенник похитил 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Прокуратура ЯНАО призывает граждан быть бдительными и внимательными, не позволять преступникам себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU