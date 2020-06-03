2020-06-03T10:16:20+03:00
Происшествия

Ноябрянин лишился 600 тысяч рублей, установив приложение на смартфон

За неделю ямальцы перевели мошенникам 3,7 млн рублей
Анна Полякова
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За неделю ямальцы перевели мошенникам 3,7 млн рублейЗа неделю ямальцы перевели мошенникам 3,7 млн рублейФото: Ольга Крыльцова
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За прошедшую неделю на Ямале зарегистрировано 22 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых превысил 3,7 млн рублей.

При этом 600 тысяч рублей лишился житель Ноябрьска. Аферист работал по давно известной схеме – представившись по телефону сотрудником банка. Злоумышленник под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита, убедил ямальца установить на мобильное устройство программное обеспечение. Подключившись к смартфону, мошенник похитил 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Прокуратура ЯНАО призывает граждан быть бдительными и внимательными, не позволять преступникам себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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